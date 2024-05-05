Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Trekking Yapan Vatandaş Düşerek Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde trekking yaparken düşen bir vatandaş ayağını kırdı. UMKE ve 112 ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı.

Manisa'nın Yuntdağı bölgesinde trekking yaparken düşerek ayağını kıran vatandaş UMKE ve 112 ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Salihli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün Yuntdağı bölgesinde Gökbel Mahallesi'nde yapmış olduğu trekking faaliyeti sırasında M.U. isimli (39) bir vatandaş düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşın ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi. Yaralı M.U. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'nde sevki yapılarak tedavi altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Manisa Acil Durum 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title