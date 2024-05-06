Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklete 4 Kişi Binerek Kilometrelerce İlerlediler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir aile, motosiklete 4 kişi binerek tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer vatandaşlar tarafından ikaz edilmelerine rağmen durmayan aile, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa-Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklete 4 kişi binen aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer vatandaşlar, korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title