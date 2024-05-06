Bursa'da Tehlikeli Yolculuk: Motosiklete 4 Kişi Binerek Kilometrelerce İlerlediler
Bursa'da bir aile, motosiklete 4 kişi binerek tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Diğer vatandaşlar tarafından ikaz edilmelerine rağmen durmayan aile, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da motosiklete 4 kişi binerek kilometrelerce ilerleyen ailenin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa-Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Motosiklete 4 kişi binen aile, kilometrelerce yol kat etti. Tehlikeli yolculuğu gören diğer vatandaşlar, korna ile ikaz etse de sonuç alamadı. Tehlikeli yolculuk saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA