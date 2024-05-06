Gaziantep'te kaza! Ölü veya yaralı var mı? Kaza nerede oldu?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Peki, Gaziantep'te kaza! Ölü veya yaralı var mı? Kaza nerede oldu?

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

KAZA NEREDE OLDU?