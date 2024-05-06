Gaziantep'te kaza! Ölü veya yaralı var mı? Kaza nerede oldu?
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasıyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı. Kazanın nerede olduğu ve olası ölü veya yaralıların durumu hakkında bilgiler bekleniyor. Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama beklenirken, vatandaşlar da endişeyle gelişmeleri takip ediyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Peki, Gaziantep'te kaza! Ölü veya yaralı var mı? Kaza nerede oldu?
ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.
KAZA NEREDE OLDU?
Gaziantep'in İslahiye ilçesi çıkışında meydana gelen kazada yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.