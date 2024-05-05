Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde hayır yemeği düzenlendi.

Köy camisinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ardından vatandaşlara düğün salonunda yemek ikram edildi.

Çal köyü muhtarı Serkan Yaman, yıllardır devam eden köy hayrını bugün gerçekleştirdiklerini belirterek, gelen tüm misafirlere teşekkür etti.

Köy hayırına Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Yenice İlçe Başkanı Levent Karşılı, CHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi Basri Öztürk, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Turna, Mesut Akdeniz ile vatandaşlar katıldı.