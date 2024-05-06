Az önce deprem mi oldu? 6 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 6 Mayıs Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Son deprem bilgileri AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. 5 Mayıs Pazar günü saat 22:58'de Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler ise son depremler listesinde görüntülenmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Gün içinde sık sık güncellenen deprem haberlerinde son durum merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenen verilere göre, ülkemizdeki aktif fay hatları üzerinde meydana gelen depremler anlık olarak duyuruluyor. Sarsıntı hissedenler ise "Az önce deprem mi oldu, nerede?" gibi sorularla aramalar yapıyor.