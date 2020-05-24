Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
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Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

EDİRNE'de, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı.

Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
24.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:23

EDİRNE'de, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. 'Hudut Kartalları' koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları bayramlaşma sonrasında Türkiye- Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda, dedektör köpek 'Zorlu ile devriye görevine çıktı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda görev yapan Meriç Tugayı 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı sevinci yaşadı. Sınırdan kaçak geçişleri önlemek için büyük bir başarıyla görev yapan ve 24 saat sınırı termal kameralarla gözetleyerek göz açtırmayan Mehmetçikler, Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı. 3'üncü Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Murat Özgan ile 2'nci Hudut Bölük Komutanı Teğmen Yusuf Özçelik, Mehmetçiklerin bayramını sosyal mesafe kuralına göre kutladı.

Teğmen Yusuf Özçelik, "Değerli silah arkadaşları, Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nun kıymetli Mehmetçikleri, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizler ailelerinizden ve sevdiklerinizden uzakta bayram yaşıyorken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz önünde saygı minnetle eğiliyor, sizlerin ve aileleriniz bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.SINIRDA DEVRİYEBayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye- Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör 'Zorlu' köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, Türkiye- Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Görev nedeniyle ailesiyle görüşemeyen erler, Bölük Komutanı Teğmen Yusuf Çelik'in verdiği cep telefonu ile ailelerini arayarak, bayramlarını kutladı.SINIR 24 SAAT TERMAL KAMERA İLE İZLENİYOR

Komutanlar, Türkiye- Bulgaristan sınırındaki gözetleme kulesinden 24 saat sınırını kontrol ederek görev başında bulunan Mehmetçikleri de ziyaret ederek, bayramını kutladı. Termal kameralarla sınırı gözetleyen er Mehmet Yeşilyaprak, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yeşilyaprak, "Ailemden uzak geçirdiğim ilk Ramazan Bayramı. Bugün komutanlarımız ve arkadaşlarımızla ile birlik, beraberlik ve huzur içinde Ramazan ayını geride bıraktık. Buradan en başta şehit ailelerimiz annem babam ve tüm sevdiklerim başta olmak üzere hudut karakollarında vatan görevinde nöbet tutan silah arkadaşlarımın bayramını kutluyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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