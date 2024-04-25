Havza Şehit Besim Kazar MTAL'den Tanıtım Günleri Etkinliği
Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde öğrenci ve öğretmenler okuldaki eğitimleri anlattı. İlk yardım kursları, sağlık ekipmanlarının tanıtımı ve çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı. Heimlich manevrası eğitimi genç annelerden ilgi gördü. Etkinlik yarın sona erecek.
Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından tanıtım günleri etkinliği düzenlendi.
Kevser Parkı'nda açılan tanıtım standında, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulda verilen eğitimler anlatılırken, ilk yardım kursuları, tansiyon kontrolleri, sağlık ekipmanlarının tanıtımı, tansiyon, diyabet konularında bilgilendirmeler ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
Özellikle öğrencilerin Heimlich manevrası eğitimi genç annelerden ilgi gördü.
Etkinliğin yarın son ereceği belirtildi.