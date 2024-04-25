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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüşmesinin ardından Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Güler, anıta çelenk bıraktıktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçerek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüşmesinin ardından Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile görüştü. Güler görüşmesinin ardından mevkidaşı ile Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Anıta çelenk bırakan her iki Bakan saygı duruşunda bulunduktan sonra Bükreş Türk Şehitliği'ne geçti. Bakanlar Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşunda bulunarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Yaşar Güler daha sonra Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Romanya Bükreş Güncel Haberler

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