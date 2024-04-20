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Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Bocce Gençler İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi

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Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bocce sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Alaçam Şehit Kadir Kara İmam Hatip Lisesi birinci, Alaçam ŞMTAL ikinci ve Alaçam MTAL üçüncü oldu. Dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Kaymakam Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt takdim etti.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Okul Sporları Bocce Gençler İl Birinciliği Müsabakaları gerçekleştirildi.

Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi bocce sahasında yapılan müsabakalar sonunda Alaçam Şehit Kadir Kara İmam Hatip Lisesi birinci, Alaçam ŞMTAL ikinci, Alaçam MTAL üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Kaymakam Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Kara Kayabaşı Gençlik Alaçam Spor Spor Güncel Haberler

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