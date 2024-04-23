THK Başkanı Kemal Yurtnaç, koltuğunu şehit çocuğuna devretti

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu şehit çocuğu Muhammed Musab Sönmez'e devretti.

Yurtnaç, TBMM açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocuklarını makamında kabul etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların sorularını yanıtlayan Yurtnaç, bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklardan gelecekte havacılık alanının gelişimine katkı sağlamalarını beklediklerini kaydetti.

Yurtnaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayramın yanı sıra demokrasimizin kalbi olan Meclis'imizin de açılış günü. Bu maksatla çocuklarımızın farkındalığını artırmak için böyle bir program yaparak, çocuklarımızın uçakları daha yakından görmelerini istedik. Bu ülke için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizin çocuklarını bugün misafir ettik. Çocuklarımızın bundan sonraki eğitimlerinde havacılığı sevmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik."

Yurtnaç, temsili olarak makamını şehit çocuğu Muhammed Musab Sönmez'e devretti.

"THK Başkanı" sıfatıyla kurum yetkilileriyle telefonda görüşen Sönmez, "Yangın sezonunun yaklaşması dolayısıyla gerekli çalışmaların yapılmasını ve ormanlarımızın canla başla korunmasını istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Yurtnaç, ziyaret sonunda birlikte pasta kestiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.