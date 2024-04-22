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İstanbul'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 41 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar arasında uzun namlulu tüfekler, otomatik silahlar, tabancalar ve silah parçaları bulunuyor. Operasyonun, geçen yıl şehit edilen polis memuru Hakan Telli'nin silahının izi sürülerek yapıldığı öğrenildi. 41 kişi gözaltına alındı ve sergilenen silahlar basına gösterildi.

EDDA SÖNMEZ, (İSTANBUL) Geçen hafta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen "cephanelik" gibi silahlar basına gösterildi. Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçen silahlar arasında, 3 adet uzun namlulu tüfek, 236 adet otomatik silah, 340 adet otomatik silah parçası, 1017 adet tabanca

da var. Operasyonun geçen yıl İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında yaşamını yitiren polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesi sırasında kullanılan ve ele geçirilen bir silahın izi sürülerek yapıldığı öğrenildi.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya ve edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 25 Ağustos'ta Kağıthane'de bir uyuşturucu operasyonu sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Hakan Telli'nin katilleri ve kullandıkları silahla inceleme başlattı. Operasyona Hakan Telli'nin şehit edilmesi olayında ele geçirilen Utaş marka bir silahın izi sürülerek devam edildi. İstanbul merkezli operasyon Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova illerinde 18 Nisan'da  tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇEN SİLAH VE MALZEMELERİ SERGİLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilenerek basına gösterilen silahlar şunlar:

3 adet uzun namlulu tüfek

236 adet otomatik silah

340 adet otomatik silah parçası

251 adet üst gövde, 287 adet dipçik, 2572 adet namlu ve 110 adet şarjör,

1017 adet tabanca

190 adet tabanca üst sürgü takımı, 682 adet tabanca namlusu

2005 adet tabanca gövdesi, 827 adet sürgüsü, 153 adet kabzası ve 435 adet tabanca seri aparatı

2 adet alt-üst silah kalıbı

5000 adet fişek

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200.000,00 TL

Muhtelif sayıda silah parçaları (Yay, Pim, Tetik Tertibatı, Namlu, İcra Yayı ve Mili, vb.)

Kaynak: ANKA / Güncel

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