Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen "Münakaşa Değil Münazara Yarışması"nın finali gerçekleştirildi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen finalde ilkokullar kategorisinde Merkez İlkokulu birinci, Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu da ikinci oldu.

Ortaokullar alanında ise Havza İmam Hatip Ortaokulu birinci, Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulunu ise ikinciliği elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, yarışmanın öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilme yeteneği kazandırılması amacıyla düzenlediğini belirterek, "Öğrencilerin kendine güven duygusunun gelişmesi, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, dereceye girenlere başarılarının devamını diliyorum. Öz güveni yüksek, milletimizi, devletimizi ve insanlığı seven, sorunlarını şiddet diliyle değil, konuşarak çözebilen, araştıran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar verebilen gençler yetiştirmek hedefimizdir." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Ertuğ ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru tarafından verildi.