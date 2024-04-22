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Gümüşhane'de Jandarma Ekipleri Köy Okullarını Ziyaret Etti

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Gümüşhane'de jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi. Ekipler, Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulu'nda öğrencilere Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye etti. Ayrıca bomba arama köpeği Maske ve eğitmeni tarafından gösteri yapıldı. Öğrenciler, oyunlar oynayarak bayramlarını kutladı.

Gümüşhane'de jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle köy okullarını ziyaret ederek eğitim gören öğrencilere hediyeler verdi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkeze bağlı Arzular Beldesi'nde bulunan Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Köy okulunda eğitim gören çocuklara ekipler tarafından Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye edilirken bomba arama köpeği Maske ve eğitmeni tarafından çocuklara gösteri yapıldı. Öğrenciler gösteriyi yoğun ilgiyle takip ederken, gösterinin sonunda Maske ile fotoğraf çekildiler.

Daha sonra jandarma ekipleriyle oyunlar oynayan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramını keyifli dakikalar geçirerek kutladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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