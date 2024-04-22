Gümüşhane Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan'da Köy Okullarını Ziyaret Etti
Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy okullarını ziyaret etti. Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğrencilere Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye etti. Bomba arama köpeği 'Maske' de gösterisini sergileyerek çocukların ilgisini çekti ve ekiplerle birlikte oyunlar oynandı.
Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulunu ziyaret etti.
Ekiplerin öğrencilere Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye ettiği ziyarette, operasyonlarda görev alan bomba arama köpeği "Maske" de hünerlerini sergiledi.
Maske'nin gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, ekiplerle oyun oynadı.