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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, lise öğrencileriyle futbol oynadı

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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle Şehit Stadyumu'nda futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, Polat'a teşekkür etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede yatılı eğitim gören lise öğrencileriyle futbol oynadı.

Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle Şehit Stadyumu'nda maç yaptı.

İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de karşılaşmada yer aldı.

Gül, maç nedeniyle öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, katkılarından ötürü Polat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Akşemseddin Futbol Yaşam Spor Güncel Haberler

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