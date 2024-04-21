Adana Çepni Spor Kulübü Sporcusu Ecrin Buse Dural Türkiye Dart Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Adana Çepni Spor Kulübü sporcusu Ecrin Buse Dural, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16-20 Nisan'da Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda sporcu Ecrin Buse Dural, genç kızlar kategorisinde yarıştı.

Ecrin Buse Dural, şampiyonada Türkiye üçüncülüğünü elde etti.