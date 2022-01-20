Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulunduBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen olayda yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay Yeniceköy mahallesindeki merkez caminin tuvaletlerinde meydana geldi. Veysel Akdağ(77), öğle namazı öncesi abdest almak için lavabolara yöneldi. Tuvalete giren yaşlı adam, fenalaşarak hayatını kaybetti. O sırada tuvalete giren bir vatandaş, hareketsiz yatan yaşlı adamı gördü ve 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adamın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri

Yeniceköy, İnegöl, Bursa, 112, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title