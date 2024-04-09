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İnegöl'de traktör kazası: Çocuk ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka mahallesinde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde meydana geldi.

Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün farkedemediği sokakta oynayan 7 yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti. Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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