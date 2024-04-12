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İnegöl'de Kamyonet Kontrolden Çıkarak Takla Attı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Kamyonetin düz yolda takla atması saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Mehmet A. (41) yönetimindeki 16 AEZ 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak orta refüj üzerinde ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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