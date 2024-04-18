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İnegöl'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama dron ile görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama dron ile görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Merkez mahallelerde 10 ayrı noktada şahısların GBT sorgulamalarını yapan ekipler araçları didik didik aradı. 200 polisin görev aldığı uygulamalarda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan uygulamalarda bin 225 şahsın sorgulaması yapılırken, 603 araç kontrol edildi. 56 aracın sürücüsüne toplam 185 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şahsın üzerinde captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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