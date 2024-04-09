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Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün fark edemediği sokakta oynayan yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti. Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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