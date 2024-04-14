Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Efecan Y. yönetimindeki 34 GMP 443 plakalı otomobil trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından gelen Oğuzhan B. yönetimindeki 35 GD 5631 plakalı otomobil çarptı. Oğuzhan B.'nin otomobiline ise arkasından gelen Altan G. yönetimindeki 10 TE 587 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 10 TE 587 plakalı otomobildeki yolcular Nejla G. ve Cihan G. ile 35 GD 5631 plakalı otomobildeki yolcular Saniye Ç. ve Nurhan B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.