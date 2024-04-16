İnegöl'de otomobil bisikletli genç kıza çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, bisikletli genç kıza çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Hamidiye Mahallesi Park caddesinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmetcan G. yönetimindeki 43 AFP 801 plakalı otomobil, yola çıkan bisikletli Filiz A.'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen genç kız yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA