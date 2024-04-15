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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operesyonunda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan Abdulkadir Amer Ali (32), İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayisi'nde mobilya imalathanesi bulunan Abdulkadir Ali'nin "Çok taze uyuşturucum geldi" diyerek müşterilerini iş yerine davet ettiğini öğrenen ekipler harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerine yapılan operasyonda Abdulkadir Amer Ali ile Celal B. ve Muhammed Alamir (30) gözaltına alındı. İş yerinde ekipler ve özel arama köpekleri tarafından yapılan aramada satışa hazır 50 gram metanfetamin ile 15 gram kokain ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan Abdulkadir Amer Ali ve Muhammed Alamir tutuklanırken, Celal B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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