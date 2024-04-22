Ormandan İnegöl'e inen tilki yiyecek ararken görüntülendi
Aç kalan tilki, ormandan İnegöl'e inerek yiyecek aradı. Bir araç sürücüsü tilkiyi görünce şaşırırken, görüntülemeyi de ihmal etmedi. Tilki bir süre sonra geldiği ormanlık alana geri döndü.
Yaşam alanı olan ormandan İnegöl'ün merkezine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Aç kalan tilki, ormandan İnegöl'e inerek Mahmudiye Mahallesi mobilya sanayiinde yiyecek aradı. Bir araç sürücüsü tilkiyi görünce şaşırırken, görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre sonra tilki geldiği ormanlık alana giderek gözden kayboldu. - BURSA