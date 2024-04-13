İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Cihan Ş. yönetimindeki 33 RL 068 plakalı otomobil, yol kenarındaki köfteciye girmek için manevra yaptığı sırada arkasından seyir halinde sürücü Alihan Aslan (19) yönetimindeki 16 BGT 394 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet ve araç daha sonra köftecinin duvarına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA