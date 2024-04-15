Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Nisan su kesintisi saatleri!

15 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi 30 Agustos Zafer Mahallesi Çamlik Caddesi, Nasreddin Hoca Caddesi ve civarinda 01.04.2024 ile 30.04.2024 tarihleri arasinda 09.00 - 18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 01/04/2024 09:00 ~ 30/04/2024 18:00

Kesim Zamanı:01/04/2024 09:00

---

Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi 233. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 15.04.2024 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/04/2024 10:00 ~ 15/04/2024 12:00

Kesim Zamanı:15/04/2024 10:00

---

Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi ANKARAYOLU caddesi ve civarında arıza nedeniyle 15/04/2024 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 15/04/2024 15:30 ~ 15/04/2024 17:30

Kesim Zamanı:15/04/2024 17:30

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Osmangazi Yıldırım İnegöl Buski Bursa Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 15 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Kızıl Goncalar canlı izle! 15 Nisan 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 51. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tomb Raider filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tomb Raider gerçekte kim, kim canlandırıyor? Tomb Raider hangi yıl yapımı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title