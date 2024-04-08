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İnşaat malzemesi çalan işçiyi darp edip silahla vuran baba serbest bırakıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettikleri işçiyi darp edip silahla vurarak yaralayan baba serbest bırakılırken, 2 oğlu tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi (55) uyardı. İşçi ise patronuna hakaretler ederek arkasını dönüp gitti. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdükadir A. (24) ile birlikte Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Cadde üzerinde sığındığı oto yıkamacıda yakalanan işçi, öfkeli baba ve çocukları tarafından darp edildi. O sırada Abdülkadir A., elindeki tabancayla Hüseyin S.'nin bacaklarına ateş etti. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden iki mermiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Abdükadir A. kaçarak kayıplara karıştı. Olaya karışan baba Mustafa A. ve oğlu Hasan A. ise ifaleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçan Abdükadir A. da polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. Kardeşler Hasan A. ve Abdülkadir A. tutuklanırken, baba Mustafa A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Hüseyin S.'nin İnegöl Devlet Hastanesinden Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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