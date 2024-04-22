Bursa'da gençlerin yumruk yumruğa kavga kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda şahıslar arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen aileler de olay yerine gelince tekrar ortalık karıştı. Sokaktan geçen geçen diğer vatandaşların gençleri ayırması ile kavga sona erdi.