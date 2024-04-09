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İnegöl'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonetin çarpıştığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyreden sürücü Yusuf Ç. (30) yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet Hicran Sokak'tan çıkan sürücü İsmail D. (21) yönetimindeki 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç. (32) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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