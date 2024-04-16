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İnegöl'de yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet Ş. yönetimindeki 16 6076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen isteyen 86 yaşındaki Nursi S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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