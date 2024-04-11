İnegöl'de Togg ile Fiat Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Togg ile Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Akpınar Caddesi ile Bülbüller Caddesi kesişiminde meydana geldi. Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şehmuz B. yönetimindeki 16 AYR 711 plakalı Fiat marka otomobil, Elif B. yönetimindeki 16 KGG 16 plakalı Togg marka ciple çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Şehmuz B. ile otomobildeki yolcular Medine B. (11), Rümeysa B. (15), Mehmet Şirin B. (10) ve Güler B. (29) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA