Üye Girişi
Haberler

Annesine bağıran babasını bıçakladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, annesine bağıran babasını bıçakla yaraladı. Olayda yaralanan baba hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan oğlu arıyor.

Annesine bağıran babasını bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı-bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç, annesine bağıran babasını bıçakla yaraladı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde Latife Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Baba Abdullah Ç. (42), eşi Çiğdem Ç. ile evde tartışma başladı. Hararetli tartışmaya şahit olan oğlu 16 yaşındaki Baran Ç., babasına kızmaya başladı. Bir anda kavga baba ile oğul arasında yaşanmaya başladı. Öfkelenen oğul Baran Ç. mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden ve bacağından yaraladı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavganın yaşandığı yere denk gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri dehşeti yaşadı.

Sokakta devam eden kavgaya denk gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, Baran Ç.'nin havaya ateş etmesiyle dehşeti yaşadılar. Öfkeli oğul, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi polis eşliğinde yaptı. Yaralı baba Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan oğlu arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 23 Nisan Salı? Kalkınma Yolu Projesi nedir, nereden geçiyor? Sivasspor'un penaltısı doğru mu? Hakem yorumları ne diyor? (Sivasspor - Fenerbahçe) Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?????? 23 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title