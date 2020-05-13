Yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde başlaması bekleniyor
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Yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde başlaması bekleniyor

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, havaların 1-2 gündür sıcak gittiğini belirterek "Havalar böyle sıcak giderse ayın 20'sinde çay başlar.

Yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde başlaması bekleniyor
13.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:00

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, havaların 1-2 gündür sıcak gittiğini belirterek "Havalar böyle sıcak giderse ayın 20'sinde çay başlar. Yani ÇAYKUR'un 15'inde çay alım yerlerini açması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 lira 27 kuruş olarak açıklanan yaş çay bedelini de değerlendiren ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, yaş çay bedelinin kilogram başına 4 lira olmasını arzu ettiklerini ama olmadığını söyledi. Önümüzdeki günlerde açılması beklenen yaş çay sezonunun ilk sürgününde ÇAYKUR'un kotayı 500 kilogramdan aşağıda açıklamaması gerektiğini, eğer kota 500 kilogramın altında tutulursa çay üreticinin özel sektör çay firmalarına 2 liraya kadar düşen fiyatlarda çay satmak zorunda kalacağını dile getiren Mavi "ÇAYKUR'un açıklayacağı kota önemli. Eğer ÇAYKUR 500 kilogramdan aşağıda bir kota açıklarsa özel sektör bizden 2 liraya çay alır. ÇAYKUR'un Mayıs çayı kotasının en az 500 kilogram olması lazım ki Özel Sektör 3 lira 27 kuruştan aşağıya çay almasın. Çayın toplaması sıkıntı, satması da sıkıntı olursa millet özel sektörün kucağına düşer" şeklinde konuştu.

Havaların ısınmasıyla çayın tahmin edilen süreden daha erken olgunlaşacağını ve 1 hafta içerisinde sezonun başlaması gerektiğini savunan Başkan Mavi "Havalar böyle sıcak giderse ayın 20'sinde çay başlar. Yani ÇAYKUR'un 15'inde çay alım yerlerini açması gerekir. Bayramdan önce çay toplamak isteyenlerin çayını toplaması lazım. Hafta sonunda çay alım yerinin açık olması lazım ki çay toplamak isteyen üretici, özellikle Hopa, Kemalpaşa bölgesindeki üretici çaya başlasın. Bu şekilde çay alım yerlerinde yaşanacak izdihamın da önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Yayınlanan genelge ile il dışından Rize'ye çay toplamaya gelecek vatandaşların kontrollü bir şekilde Rize'ye sokulması gerektiğini sözlerine ekleyen Mavi "Eğer kontrolsüz bir şekilde insanlar buraya gelirse, bu kez il dışından buraya hastalık taşımış oluruz. 10 gün içerisinde 30-40 bin kişiyi Rize'ye almak zor. Biz Nisan ayının 20'sinde bu sistemi dile getirmiştik. Eğer üreticiler o zaman gelseydi şimdi karantina süreleri de dolmuştu. O zaman hiç bu kadar yaygara da olmayacaktı. İnşallah hastalıkla cebelleşmeyiz" dedi.

(Oğuz Bal/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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