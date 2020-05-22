Yalnız yaşayan yaşlılara gönüllü terapi desteği veren Türk psikolog büyük takdir topladı
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Yalnız yaşayan yaşlılara gönüllü terapi desteği veren Türk psikolog büyük takdir topladı

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle evlerinde yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılara 3 aydır gönüllü terapi desteğinde bulunan Türk uzman psikolog Meleknur Alevcan, ülkede büyük takdir topladı.

Yalnız yaşayan yaşlılara gönüllü terapi desteği veren Türk psikolog büyük takdir topladı
22.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:18

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle evlerinde yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılara 3 aydır gönüllü terapi desteğinde bulunan Türk uzman psikolog Meleknur Alevcan, ülkede büyük takdir topladı.

İsveç NSD ve Kuriren gazetelerinin haberine göre, yaşlılara yönelik uygulamayı hayata geçiren 30 yaşındaki Alevcan'ı arayan yaşlılar yalnız ölmek istemediklerini söyleyerek, yardım istiyor.

Alevcan da bu yardımları geri çevirmeyerek başlattığı gönüllü terapi desteğiyle kamuoyunun büyük takdirini topladı.

AA muhabirine açıklama yapan Alevcan, Lulea kentinde yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle yaşlılara yönelik böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

İsveç'te yalnızlığa mahkum çok sayıda yaşlı bulunduğunu dile getiren Alevcan, şöyle konuştu:

"Ağır şizofreni teşhisi konan yaşlı bir İsveçli hastam vardı. Yıllar önce ailesi ve akrabaları terk etmiş, yalnız halde huzurevinde kalıyordu. Sadece ilaç saati geldiğinde bakıcılarıyla kontağı vardı. Hayattan kopmuş yalnız ölmeyi bekleyen o kişiye gönüllü olarak terapi başlattım. 3 yıl boyunca ihtiyacı olan alışverişini yaptım, piyano çalmayı ve hayata bağlanmayı öğrettim. Başka bir yaşlı hastada aynı ilerlemeyi kaydedip mutlu olduklarını görünce; yardıma muhtaç birçok yaşlı hastaya gönüllü şekilde ulaşmak istedim. Özellikle koronavirüs salgınıyla daha fazla izole olan yaşlıların morallerini düzeltmek için, 3 aydır gönüllü olarak terapi yapmaya devam ediyorum"

"Yaşlılar göz yaşını tutamıyor"

Alevcan, 30 hastasının olduğunu belirterek, "(Yaşlılar) Kendi ailelerinden arayan olmayıp da benim onlara gönüllü hizmet yapmama çok şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar ve duygusallaşıp göz yaşlarına boğuluyorlar." dedi.

İstanbul'dan 8 yıl önce İsveç'e taşındığını hatırlatan Alevcan,

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olduğunu kaydetti.

İsveç Lulea Teknoloji Üniversitesinde psikoloji bölümünü bitirdiğini dile getiren Alevcan, "Amerika'da psikoloji ve psikoterapi eğitimi adım, ardından İsveç'te Kristianstad Üniversitesinde psikoloji masterı yaptım. Şu an West Üniversitesinde de çocuk ve ergen psikolojisi üzerine ikinci masterimi yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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