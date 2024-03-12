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Arif Keskiner: Sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'nin sahibi

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Arif Keskiner, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra fotoroman yapımcılığı, senaristlik ve yönetmenlik yaptı. Ayrıca birçok film ve diziye katkıda bulundu.

1938'de Adana'da doğan ve Osmaniye'den İstanbul'a gelen Arif Keskiner, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu.

Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.

"Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.

Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.

Keskiner, herkesin "Çiçek Bar" ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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