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Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

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İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali düzenlendi. Peki, Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

Şarkıcı Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesi yeniden seslendirdi. Peki, Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir?

EUROVİSİON 2024 HANGİ KANALDA?

Eurovision'u CANLI izlemek isteyenler Eurovision resmi Youtube kanalından yayını izleyebilirler.Eurovision 2024 yarı final heyecanı sürüyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapıyor. Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde başladı.

EUROVİSİON'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı. İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden gelen puanlar ve halk oylamasıyla kullanılan SMS'lere göre yarışmayı "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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