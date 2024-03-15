Üye Girişi
Haberler

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç maçlarına davet edildi

Güncelleme:

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayımladı.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor İsveç Şili Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Kanca kimdir? Memleket Partisi Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Fatih Kanca kaç yaşında, nereli? Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli? Okan Öztürk kimdir? CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk kaç yaşında, nereli? Bekir Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Gölyaka Belediye Başkan adayı Bekir Akbulut kaç yaşında, nereli? Zafer Seyyar kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Çilimli Belediye Başkan adayı Zafer Seyyar kaç yaşında, nereli? Yeşim Emriye Kadıoğlu kimdir? Memleket Partisi Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yeşim Emriye Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hüseyin Kılıç kimdir? CHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kılıç kaç yaşında, nereli? Akif Keleş kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Cumayeri Belediye Başkan adayı Akif Keleş kaç yaşında, nereli? Bahadır Amaç kimdir? CHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Bahadır Amaç kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Özgün kimdir? CHP Hatay Defne Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Özgün kaç yaşında, nereli? Furkan Güler kimdir? Memleket Partisi Samsun Canik Belediye Başkan Adayı Furkan Güler kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Ahmet Ataç kimdir? CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç kaç yaşında, nereli? Ömer Sağlam kimdir? CHP Hatay Belen Belediye Başkan Adayı Ömer Sağlam kaç yaşında, nereli? İlyas Beytemir kimdir? Zafer Partisi Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı İlyas Beytemir kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title