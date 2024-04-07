İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu

İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Başkent Stockholm'de verilen ve yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftarın ev sahipliğini UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken yaptı.

İftar davetine, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Çınar Ergin, Büyükelçilik Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, UID Genel Sekreteri Osman Gökalp, çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Ergin, katılımcıları selamladıktan sonra UID'ye iftar programı için teşekkür etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Ergin, Filistin halkı ile beraber olduklarını söyledi.

İftar programında İsveç'te yaşayan vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Osman Gökalp ise, "Bugün, birlikte olmanın mutluluğu içinde, UID'nin kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlamaktayız. Yirmi yıl önce, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etme amacıyla, samimi bir niyetle yola çıkmıştık. Kuruluşumuzdan bu yana, ilk günkü samimiyetle görevimizi sürdürmekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok bölgemizde binlerce kardeşimizle aynı sofrayı paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökalp, "Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere zulme maruz kalan tüm kardeşlerimizin durumu her birimizi derinden üzmekte. Hem toplum olarak hem de bireysel olarak, bir farkındalık ortaya koyma gayreti ile yaşanan zulme sessiz kalmayan, vicdan sahibi herkese teşekkür ediyorum." dedi.

UID İsveç Bölge Başkanı Eken de iftar programını yoğun katılımla her sene yaptıklarını söyledi.

Ekonomik, sosyal meseleleri İsveç'te yakından takip ettiklerini belirten Eken, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadıklarını ve Filistin yardım kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Programda sanatçı Muhammed Aytaç da ilahi okudu.