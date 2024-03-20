İsveç'te Drone'larla Yiyecek Teslimatı Başlıyor

İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar yakında drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, eski tip süt taşıma kutularına benzeyen multikopterleri kullanıyor ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak.

İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları yiyecek teslimatı yapacak

Proje, "foodora Air" adı altında, üç İsveç şirketi arasında bir işbirliği sonucu ortaya çıktı: mobil bağlantı firması Tele2, restoran/market teslimat şirketi foodora ve drone üreticisi Aerit. Hizmet Mayıs ayında, Stockholm'e yakın Värmdö belediyesinde başlayacak.

Müşteriler, bölgedeki katılımcı bir işletmeden yiyecek sipariş vermek için foodora uygulamasını kullanacak. Eğer müşterinin drone teslimatı için uygun bir evde yaşadığı biliniyorsa, Aerit'in Nimbi drone'larına yüklenmek üzere sipariş içeren bir karton kutu hazırlanacak.

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Otomatik pilotlu uçak, Tele2'nin 5G ve nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak uzaktaki insan gözetmeniyle iletişimde kalacak. Varış noktasına ulaştığında drone, müşterinin mülküne bir kablo üzerinden karton kutuyu indirecek.

Kutu yere bırakılıp serbest bırakıldıktan sonra, kablo geri sarılacak ve drone üssüne dönecek. Bu teslimat stili, drone'un yere inmesine gerek kalmadan yükseklikte asılı kalırken yükünü bir kablo üzerinden indirmesiyle gerçekleşiyor.

Bu yöntem, drone'un motor gürültüsü ve dönen pervaneleri gibi tehlikelerinden yerdeki insanları koruyacak. Ayrıca, drone ağaç dalları gibi engelleri aşmak için zaman ve enerji harcamak zorunda kalmayacak.

Teslimatlar daha hızlı yapıldığı için, uçak her şarjda daha uzak mesafelere uçabilecek. Nimbi drone'u, üç kolu üzerinde altı hava geçirmez motor/pervane birimini barındırıyor. Nimbi, Maksimum 4 kg (8.8 lb) yük taşıyabilen ve 10 litrelik (2.6 galon) bir kargo bölmesine sahip.

Tam yüklüyken 12 km (7.5 mil) operasyonel menzile sahip – boşken 21 km (13 mil) menzile çıkabiliyor. Hover durumundayken 65 desibel motor gürültüsü üretiyor. Bu gürültü, Aerit tarafından yoğun bir ofis ortamına benzetiliyor. Foodora operasyon direktörü Daniel Gustafsson Raba:

"Avrupa'da gerçek drone teslimatlarını başlatan ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz ve bu heyecan verici yolculukta Tele2 ve Aerit'in partnerlerimiz olmasından heyecan duyuyoruz. Hızlı ev teslimatları, bana göre demokratik bir mesele. Ülkenin neresinde olursanız olun, ilaçlar veya market malzemeleri gibi ihtiyaç duyduğunuz şeyleri hızlı bir şekilde alabilmek mümkün olmalıdır."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem Türkiye'ye de gelmeli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.