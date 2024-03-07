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BBC

İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu

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İsveç, Washington'da katılım sürecinin tamamlanmasının ardından resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Belgelerin teslimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç'in katılım için yaptığı başvurudan iki yıl sonra gerçekleşti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, birlik ve beraberliğin İsveç'in yol gösterici ışığı olacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İyi şeyler bekleyenlerin başına gelir dedi. Savunma ittifakımız şimdi her zamankinden daha güçlü ve daha büyük, diyen Blinken, İsveç'e dirençli olduğu için teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada İsveç ile ittifakın daha güçlü ve daha güvenli hale geldiğini söyledi.

İsveç, Washington'da katılım sürecinin tamamlanmasının ardından resmen NATO'nun 32. üyesi oldu.

Belgelerin teslimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç'in katılım için yaptığı başvurudan iki yıl sonra gerçekleşti.

Bugün düzenlenen törende konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "birlik ve beraberliğin" İsveç'in "yol gösterici ışığı" olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İyi şeyler bekleyenlerin başına gelir" dedi.

"Savunma ittifakımız şimdi her zamankinden daha güçlü ve daha büyük," diyen Blinken, İsveç'e "dirençli" olduğu için teşekkür etti.

Blinken, "Bu biraz zorlu bir yol oldu ama ilk günden beri bir gün burada olacağımızı biliyorduk" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada İsveç ile ittifakın "daha güçlü ve daha güvenli" hale geldiğini söyledi.

İsveç, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu ancak talebi o sırada Türkiye ve Macaristan tarafından engellendi.

Türkiye, PKK ve YPG'ye destek verdiği gerekçesiyle İsveç'in NATO'ya katılımına itiraz etti.

Ocak ayında Türkiye vetosunu kaldırdı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise İsveç'i kendisine karşı düşmanca davranmakla suçladı.

Macaristan parlamentosu da İsveç'in üyeliğini Şubat sonunda onayladı.

NATO, üye ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde diğerlerinin ona savunması için yardım etmesi ilkesine dayanıyor.

İsveç'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar süren 200 yıllık tarafsızlık politikasını hatırlatan Blinken, NATO'nun genişlemesinin "önceden belirlenmediğini" ve "öngörülmediğini" söyledi.

İsveç Başbakanı Kristersson, "Alçakgönüllüyüz ama aynı zamanda gururluyuz. Tüm beklentileri karşılayacağız. Yükü, sorumluluğu ve riskleri diğer müttefiklerimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik durumunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar ciddi olmadığını da söyleyen Kristersson, İsveç'in NATO'ya hem güvenlik sağlamak hem de güvenlik kazanmak için katıldığını belirtti.

Finlandiya geçen yıl Nisan ayında resmen NATO'ya katılarak ittifakın Rusya ile olan sınırının uzunluğunu iki katına çıkardı.

Pazartesi günü Brüksel'deki NATO karargahında İsveç'in üyeliği için bir bayrak töreni düzenlenecek.

BBC

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