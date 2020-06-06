Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor
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Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) eğitim ve öğretim gören yabancı öğrencilere yönelik üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ses yarışması ilgi gördü.

Yabancı öğrenciler sosyal medyada Türkçe şarkılarla yarışıyor
06.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:39

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) eğitim ve öğretim gören yabancı öğrencilere yönelik üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ses yarışması ilgi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından sosyal medya üzerinden ses yarışması düzenlendi Yarışmaya Türkçe kurslarında A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde öğrenim gören 6 ülkeden 16 öğrenci katıldı. Türkçe parçalara kendi yorumlarını uyarlayarak seslendiren öğrenciler cep telefonları ile çektikleri görüntülerle yarışmaya katıldı. Birbirinden renkli parçaları okuyan öğrencilerin performansları sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 7 Haziran gecesine kadar oylanabilecek olan yarışmada dereceye girenler, TOGÜ TÖMER'in resmi sosyal medya hesaplarındaki beğeni sayıları ve 18 kişilik seçici kurulun oylamasıyla belirlenecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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