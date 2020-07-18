UZMAN ÇAVUŞUN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINA KARIŞAN KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
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UZMAN ÇAVUŞUN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINA KARIŞAN KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

SAMSUN'da 2008 yılında hayvan hırsızlarını durdurmak isteyen jandarma ekibine ateş açarak Uzman Çavuş Serdar Dağ'ı şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen Murat İnce, İstanbul'da gözaltına alındı.

UZMAN ÇAVUŞUN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINA KARIŞAN KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
18.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:12

SAMSUN'da 2008 yılında hayvan hırsızlarını durdurmak isteyen jandarma ekibine ateş açarak Uzman Çavuş Serdar Dağ'ı şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen Murat İnce, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin 2013 yılından bu yana firari olarak arandığı gıyabında yargılanarak 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği öğrenildi. 

HAYVAN HIRSIZLARI ÇATIŞMAYA GİRİP UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Samsun, Çarşamba Dikbıyık Beldesi'nde geçen 2008 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, jandarma ekipleri bölgede büyükbaş hayvan hırsızlığının artması üzerine yollardaki kontrollere başlamıştı. 7 Nisan akşamı 'dur' ihtarına uymayan bir aracı kovalayan jandarma ekipleriyle hırsızlar arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Dağ, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Dağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.  Şehit Uzman Çavuş'un organları ailesi tarafından bağışlanmış  ve 5 kişiye yeni bir hayat olmuştu.

3 KİŞİ OLAYLA İLGİLİ YARGILANMIŞTI

3 kişi oldukları belirlenen saldırganlardan Ali Çalışkan ve Murat İnce yakalanırken, kaçan Kemal Alver ise iki hafta sonra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Süreç içinde Kemal Alver ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken diğer şüphelilerin yargılanmasına tutuksuz olarak devam ediliyordu. Murat İnce yargılama sırasında kayıplara karıştı.

2013'TEN BU YANA ARANAN ŞÜPHELİNİN İZİ iSTANBUL DA BULUNDUAsayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler hakkında 8 farklı konudan yakalama kararı bulunan ayrıca 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat İnce'nin izini Beykoz'da buldu.  Beykoz, Tokatköy Mahallesi, Doğu kapısı caddesi üzerinde bir işyerine gelip gittiğini tespit edilen İnce takibe alındı. 10 gün süren takibin ardından İnce'yi işyerinde olduğunu belirleyen ekipler baskın yaptı.  2013 yılından bu yana firari olarak aranan şüpheli  Murat İnce gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli hakkında 8 farklı konudan yakalama kararı bulunduğu ayrıca toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Paşabahçe polis merkezine teslim edilen Murat İnce işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kartal Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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