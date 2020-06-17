Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.Ü, A.E, A.Ö, R.Y ve M.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 530 gram esrar, 40 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sırasında bir şüphelinin evdeki uyuşturucu maddeleri tuvalet giderine attığı sırada yakalandığı, atılan uyuşturucunun polis ekiplerince alındığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA