Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolculara prim verildiği iddialarını yalanladı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı futbolcularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı futbolcularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir. Şu anda futbol federasyonu yönetim kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek milli takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir." denildi.

A Milli Futbol Takımı'nın hedefinin Türk bayrağını başarıyla dalgalandırmak olduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük mücadele sonucunda Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Ay-yıldızın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır. Milli takımımızın şu andaki hedefleri, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır. Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan 'Bizim Çocuklar'a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul