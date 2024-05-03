Al-Nassr oyuncusu SADİO MANE kimdir, nereli? #9917 Sadio Mane piyasa değeri kaç? Sadio Mane Galatasaray'a mı transfer olacak?

Sadio Mane, 10 Nisan 1992'de Senegal'in Sédhiou şehrinde doğdu ve futbol kariyerinde orta saha ve forvet pozisyonlarında büyük başarılar elde etti. Şu anda Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen Mane, aynı zamanda Senegal milli futbol takımının da önemli bir parçasıdır. Dünya futbolunun en üst düzey oyuncularından biri olarak kabul edilen Mane, baskın oyun tarzı, üstün top sürme yeteneği ve inanılmaz hızıyla tanınmaktadır.Al-Nassr oyuncusu SADİO MANE kimdir, nereli? Sadio Mane piyasa değeri kaç? Sadio Mane Galatasaray'a mı transfer olacak? İşt ayrıntılar...

SADİO MANE KİMDİR?

Sadio Mane, 10 Nisan 1992'de Senegal'in Sédhiou şehrinde doğdu ve futbol kariyerinde başarılarıyla dikkat çekti. Sadio Mane, Bambali köyünde büyüyen ve genç yaşta futbola olan ilgisiyle dikkat çeken bir isimdir. Babasının başlangıçta spora karşı bir tutumu olsa da, Mane kararlılıkla futbol kariyerini sürdürdü. İngiltere'de yaşadığı soygun deneyimleri onu yıldırmadı ve profesyonel futbol yolunda ilerlemeye devam etti. Ayrıca, 2 Ekim 2020'de Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra, Mane Bambaly'deki sağlık hizmetlerini geliştirmek için önemli katkılarda bulundu. 600 bin dolarlık bir hastane inşa etti ve 300 bin dolarlık bir okul projesine destek verdi, böylece bölgedeki insanların yaşam kalitesini artırdı.

FUTBOL KARİYERİ

Sadio Mane, kariyerine Fransa'nın Metz kulübünde başladı ve daha sonra Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımına transfer oldu. Burada iki sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 63 maçta 31 gol kaydetti. 2014 yılında İngiltere'ye Southampton'a transfer olan Mane, Premier Lig'de hızla yükseldi ve 2015'te Aston Villa'ya karşı sadece 176 saniye içinde üç gol atarak bir rekor kırdı.

Liverpool'a transfer olduktan sonra Sadio Mane, kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı elde etmesine önemli katkılar sağladı ve 2019'da kupayı kazandı. Ayrıca, Premier Lig'de en golcü oyuncu olarak dikkat çekti ve Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı. Liverpool'un 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son veren kadroda da yer aldı. Ekim 2021'de Premier Lig'deki 100. golünü atarak bir kez daha tarihe geçti. Ayrıca, 2019 ve 2022 yıllarında Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen Sadio Mane, En İyi FIFA Erkek Oyuncusu ödülünde de önemli bir performans sergiledi.

Son olarak, 2022 yazında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, burada Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir performans sergiledi. Ardından 2023 yılında En-Nasr'a transfer olarak kariyerine yeni bir dönemde devam etmeye başladı. Milli takım kariyerinde de büyük başarılar elde eden Mane, Senegal formasıyla birçok uluslararası turnuvada ülkesini başarıyla temsil etti ve birçok ödül kazandı.

SADİO MANE PİYASA DEĞERİ NE?

Suudi Arabistan'ın güçlü takımlarından Al-Nassr, deneyimli futbolcu Sadio Mane'yi Bayern Münih'ten transfer etti. 31 yaşındaki bu yıldız oyuncu için Al-Nassr, Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Metz, Salzburg, Southampton ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giyen Mane, geçtiğimiz yıl 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih formasıyla 38 maça çıkan Mane, 12 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi. Suudi Arabistan'ın güçlü takımlarından Al-Nassr ile dört yıllık bir sözleşme imzalayan Senegalli forvet Sadio Mane, yıllık 40 milyon euro kazanıyor.





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