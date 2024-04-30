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Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenlendi

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Galatasaraylı Sporcular Derneği, Point Otel Barbaros'ta dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe derneğin başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlarından Alp Yalman ve Burak Elmas, eski yöneticisi Ergun Gürsoy, eski divan başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılı kadın futbol takımı ile davetliler katıldı. Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı camianın bir araya geldiğini belirterek, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın önemine vurgu yaptı.

Galatasaraylı Sporcular Derneği, dayanışma yemeği düzenledi.

Point Otel Barbaros'taki yemeğe derneğin başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlarından Alp Yalman ve Burak Elmas, eski yöneticisi Ergun Gürsoy, eski divan başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılı kadın futbol takımı ile davetliler katıldı.

Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı camianın yemekte bir araya geldiğini belirterek, "Sporcular, asla bir pazarlığın içerisinde olmaz. Zaten başkanlığa aday olan kişilerin listeleri açıklandığında bunu göreceksiniz. Bu akşam 380 kişi burada. 200 kişiyi çağıramadık. Onlardan özür diliyorum. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın da bu hafta sonu maçı var. Kazandıkları takdirde ilk kez şampiyon olacaklar ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. Takımın bu maçı kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun sonunda Levent Nazifoğlu, Aykutalp Derkan, Burak Elmas, Alp Yalman, Ergun Gürsoy ve İrfan Aktar ile birlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na plaket verdi.

Kaynak: AA / Spor

Ergun Gürsoy Galatasaray İrfan Aktar Burak Elmas Alp Yalman Futbol Spor Güncel Haberler

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