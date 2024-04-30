TFF 1. Lig kara para aklama ve bahis soruşturması olayı ne hangi futbolcular ifade verecek?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıymla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor. TFF 1. Lig kara para aklama ve bahis soruşturması olayı ne hangi futbolcular ifade verecek?

TFF 1. LİG KARA PARA AKLAMA VE BAHİS SORUŞTURMASI OLAYI NEDİR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor forması giyen 5 futbolcu tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından açılan soruşturma sürüyor.

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