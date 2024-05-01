Denizli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Çeyrek Final Müsabakaları Başlıyor

Denizli'de başlatılan mahalleler arası futbol turnuvası, çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları 2 Mayıs Perşembe günü Saraçoğlu ve Başkarcı statlarında yapılacak.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği "Mahallemde Maç Var" projesi, mahalleler arasında dostluk ve rekabeti pekiştirmek amacıyla düzenleniyor. Ekim 2023'te başlayan hazırlıklar sonucu, Ocak 2024'te başlayan müsabakalarda 50 mahalle takımı ve 970 genç sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Projenin başında belirtilen amaçlarından biri de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve sosyal çevrelerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktı. Ayrıca, mahalle kültürünün güçlenmesine de önemli katkılarda bulunuyor.

Turnuvanın çeyrek final müsabakaları, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü Denizli'deki Saraçoğlu ve Başkarcı stadlarında gerçekleştirilecek. İlk maç 11.00'de, ikinci maç ise 13.00'te başlayacak. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 16 Mayıs tarihinde Atatürk Stadyumu'nda büyük final karşılaşması yapılacak.

Turnuvanın çeyrek final karşılaşma programı şu şekilde;

Saraçoğlu Stadı

Saat 11.00 Cumhuriyet - Akköy/Yukarışamlı

Saat 13.00 Tekkeköy/Gökpınar - Goncalı/Karakova

Başkarcı Stadı

Saat 11.00 Akhan - Yenişehir

Saat 13.00 Sümer - 1200 Evler - DENİZLİ