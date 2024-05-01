Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Çeyrek Final Müsabakaları Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de başlatılan mahalleler arası futbol turnuvasının çeyrek final müsabakaları 2 Mayıs Perşembe günü Saraçoğlu ve Başkarcı statlarında yapılacak. Turnuva, genç sporcuların rekabet ve dostluk duygularını pekiştirmeyi amaçlayan 'Mahallemde Maç Var' projesi kapsamında düzenleniyor.

Denizli'de başlatılan mahalleler arası futbol turnuvası, çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları 2 Mayıs Perşembe günü Saraçoğlu ve Başkarcı statlarında yapılacak.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği "Mahallemde Maç Var" projesi, mahalleler arasında dostluk ve rekabeti pekiştirmek amacıyla düzenleniyor. Ekim 2023'te başlayan hazırlıklar sonucu, Ocak 2024'te başlayan müsabakalarda 50 mahalle takımı ve 970 genç sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Projenin başında belirtilen amaçlarından biri de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve sosyal çevrelerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktı. Ayrıca, mahalle kültürünün güçlenmesine de önemli katkılarda bulunuyor.

Turnuvanın çeyrek final müsabakaları, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü Denizli'deki Saraçoğlu ve Başkarcı stadlarında gerçekleştirilecek. İlk maç 11.00'de, ikinci maç ise 13.00'te başlayacak. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından 16 Mayıs tarihinde Atatürk Stadyumu'nda büyük final karşılaşması yapılacak.

Turnuvanın çeyrek final karşılaşma programı şu şekilde;

Saraçoğlu Stadı

Saat 11.00 Cumhuriyet - Akköy/Yukarışamlı

Saat 13.00 Tekkeköy/Gökpınar - Goncalı/Karakova

Başkarcı Stadı

Saat 11.00 Akhan - Yenişehir

Saat 13.00 Sümer - 1200 Evler - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başkarcı Denizli Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title