Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta 8-0'lık galibiyetle 2. Lige yükseliyor

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta son maçında Ardahan Kura Gençlik ve Spor Kulübü'nü 8-0 yenerek 2. Lige yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kendi sahasında oynanan karşılaşmada rakibini adeta gol yağmuruna tutan Ağrı ekibi, 90 dakika boyunca oyunu kontrol altına alarak müsabakadan net bir skorla galip ayrılmasını bildi. Bu galibiyetle Kadınlar 3. Ligi'nde tüm maçlarını tamamlayan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, play-off maçlarında mücadele ederek 2. Lige yükselmeye çalışacak. Maçın ardından oyuncuları tebrik eden Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkan Vekili ve Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, yaptığı açıklamada, "Kızlarımız Ardahan Kura Gençlik ve Spor Kulübü karşısında çok iyi bir futbol sergilediler ve rakibimizi 8-0 yenerek Kadınlar 3. Ligi'nde maçlarını tamamladılar. Kızlarımıza olan inancımız tam. Play-off maçlarında da aynı şekilde mücadele ederek 2. Lige yükseleceklerine inanıyoruz" dedi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, 2. Lig play-off maçlarında hangi rakiplerle karşılaşacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. - AĞRI